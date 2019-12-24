 الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية: الأكراد لا يريدون انفصالا عن سوريا - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 6:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟

النتـائـج تصويت

الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية: الأكراد لا يريدون انفصالا عن سوريا

قوات سوريا الديمقراطية
قوات سوريا الديمقراطية

نشر فى : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 5:49 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 5:49 ص

قال رياض درار الرئيس المشترك لـ "مجلس سوريا الديمقراطية"، إن الحديث عن مطالب انفصالية للأكراد في شمال سوريا لا أساس لها من الصحة.

وأضاف في تصريحات لقناة الغد، أن الأكراد يريدون البقاء ضمن الدولة السورية الموحدة.

وأشار إلى أنهم ينشدون اللامركزية الديمقراطية ليبقى الجميع داخل دولة سوريا الموحدة، ولن يكون هناك مطالب كردية في أي لحظة بالانفصال أو التقسيم.

وتابع "لسنا كمشاريع الأسلمة السياسية التي تطالب بعضها الإنضمام لتركيا وبعضها الاخر يرفع الأعلام التركية، دمشق عاصمتنا ونحن عامل الأمان الحقيقي لعودة سوريا كما كانت.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك