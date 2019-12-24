الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية: الأكراد لا يريدون انفصالا عن سوريا

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قال رياض درار الرئيس المشترك لـ "مجلس سوريا الديمقراطية"، إن الحديث عن مطالب انفصالية للأكراد في شمال سوريا لا أساس لها من الصحة.

وأضاف في تصريحات لقناة الغد، أن الأكراد يريدون البقاء ضمن الدولة السورية الموحدة.

وأشار إلى أنهم ينشدون اللامركزية الديمقراطية ليبقى الجميع داخل دولة سوريا الموحدة، ولن يكون هناك مطالب كردية في أي لحظة بالانفصال أو التقسيم.

وتابع "لسنا كمشاريع الأسلمة السياسية التي تطالب بعضها الإنضمام لتركيا وبعضها الاخر يرفع الأعلام التركية، دمشق عاصمتنا ونحن عامل الأمان الحقيقي لعودة سوريا كما كانت.