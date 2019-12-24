روما تستضيف أكبر معرض على الإطلاق لأعمال الرسام رفائيل بمناسبة ذكرى وفاته الـ 500

من المقرر أن تستضيف روما في شهر مارس القادم معرضا هو الأكبر على الإطلاق يضم أكثر من 100 لوحة ورسما من أعمال فنان عصر النهضة الشهير رفائيل.، حسبما ذكر المنظمون اليوم الاثنين.

وهذا المعرض، الذي يقام في متحف سكوديراي ديل كويرنالي، والمقرر أن يبدأ اعتبارا من 5 مارس إلى 2 يونيو القادمين ، يعقد بمناسبة الذكرى السنوية رقم 500 لوفاة الفنان الايطالي.

ويتم عرض زهاء 200 عمل فني ، بما في ذلك لوحات ورسومات لفنانين آخرين، وذلك إلى جانب أعمال رفائيل لأغراض المقارنة.

وهناك قطع فنية أخرى من المتوقع وصولها من متحف اللوفر، الذي وافق في سبتمبر الماضي على إرسال خمسة أعمال لرفائيل إلى روما مقابل موافقة إيطاليا على إعارة سبع قطع فنية من أعمال ليوناردو دافينشي.

يذكر أن متحف اللوفر يستضيف حاليا معرضا آخر لأعمال دافينشي بمناسبة الذكرى السنوية رقم 500 لوفاته ، بما في ذلك لوحة "الرجل الفيتروفي".