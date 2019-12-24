الادعاء العام في بلجيكا يطعن على حكم قضائي في حادث قطار وقع قبل 10أعوام

طعن الادعاء العام في بلجيكا على حكم قضائي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري، على خلفية حادث قطار مروع وقع قبل نحو 10 أعوام، حيث قال إن الغرامة المفروضة ليست عالية بالقدر الكاف، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "بلجا" البلجيكية اليوم الثلاثاء.

وكان قطاران قد تصادما في 15 من فبراير عام 2010، في بوزينجين على بعد 15 كيلومترا جنوب غرب بروكسل، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 310 آخرين.

وقضت محكمة في بروكسل في الثالث من ديسمبر الجاري بتغريم كل من شركة القطارات البلجيكية "إس إن سي بي" وشركة تشغيل السكك الحديدية "إنفرابيل" بمبلغ 550 ألف يورو (600ر609 دولار) لكل منهما، بسبب دورهما في الحادث.

ونقلت وكالة أنباء "بلجا" عن متحدث باسم الادعاء العام في بروكسل إن شركة "إنفرابيل" يجب أن تدفع غرامة أكبر.