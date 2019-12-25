«رياضة النواب»: كلمة السيسى بـ«قادرون باختلاف» دعوة للتمسك بالعزيمة والتحدي

رشاد: يعلن تلبية دعوة الرئيس لدراسة ظاهرة التنمر والبدء في مواجهتها تشريعيا

ثمن المهندش أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة، واصفا الكلمة بـ "كلمة إنسانية من رئيس وطنى يتعامل من منطلق كونه أب لكل المصريين".

وأكد رشاد، أن كلمات الرئيس كانت بمثابة رسالة تحفيزية وتشجيعية جديدة لأبناء هذه الفئة المجتمعية نحو التسمك بالعزيمة والإصرار، وأنهم فى قلب ووجدان وعقل الدولة بكل مؤسساتها، لافتا إلى أن حرص الرئيس على حضور هذه الاحتفالية كل عام دليل على إيمانه بقدراتهم وإمكانياتهم، وكونهم يمثلون محورا مهما للنهوض والبناء.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن مصر مليئة بالنماذج الشبابية الواعدة من أصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة، التى أثبتت ورسخت مفهوم لا مستحيل ولا عائق أمام صنع الإنجازات إلا الفكر فقط، وما دون ذلك يمكن التغلب عليه، موجها التحية لأبناء الوطن من هذه الفئة الوطنية العظيمة.

وأوضح رشاد، أن مصر تولى هذه الفئة عناية خاصة لتعزيز مكتسباتهم، ودمجهم مجتمعيا وتمكينهم فكريا وثقافيا وتعليميا، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، معلنا تأييده لمطلب الرئيس بتوجيه مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بالعمل على مكافحة ظاهرة التنمر، من خلال صياغة تشريعات تجرم ممارستها، ومواجهتها إعلاميا.

وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن اللجنة ستخصص جزء من اجتماعاتها لدراسة ظاهرة التنمر ووضع آليات تشريعية دقيقة للتعامل معها، خصوصا وأنها أصبحت منتشرة بين جيل الشباب، منتقدا هذه الظاهرة التى تعد أحد أهم أسباب اليأس والإحباط، وتحويل الفرد لناقم على المجتمع، ومنعزل تماما عن الجميع.