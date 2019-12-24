خرج آلاف الطلبة الجزائريين اليوم الثلاثاء، إلى شوارع العاصمة لمناهضة ما وصفوه بـ "الرّئيس المرفوض شعبيا"، وذلك رغم حالة الحداد التي تعيشها البلاد، بعد وفاة رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح.

وأعلن الرّئيس الجديد عبد المجيد تبّون أمس الاثنين عن وفاة رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح عن عمر ناهز الـ79 سنة، إثر سكتة قلبية، إلا أنّ الطلبة المتظاهرين أصروا على مواصلة حراكهم الآمل للتّغيير.

وردّد المتظاهرون عبارات مثل "ماصوتناش وتبّون ما يحكمناش"، أي" لم نصوّت وعبد المجيد تبّون لن يحكمنا"، خلال مسيراتهم اليوم الثلاثاء، عبر مختلف الأحياء بقلب العاصمة.

كما ردّد المتظاهرون عبارة "تبّون الكوكايين"، وهي العبارة التي يردّدها المحتجّون في الجزائر منذ إعلان السّلطة الجزائرية العليا لمراقبة وتنظيم الانتخابات فوز عبد المجيد تبّون بالرئاسة.

ويربط المتظاهرون اسم رئيس بلادهم الجديد، بقضية تورّط نجله في ملف تهريب المخدّرات، الأمر الذي عبّروا به من خلال استخدامهم للدّقيق الأبيض كناية عن الكوكايين.

وردّد المحتجّون اليوم أيضا: "الشّعب يريد الاستقلال"، و"والله لن نتوقّف ولن يقف في وجهنا أحد" و "مدنية وليست عسكرية"، إلى جانب عدة شعارات أخرى رافضة للرّئيس الجديد.

وكانت قد علت بعض الأصوات أمس الاثنين، بعدم الخروج في مسيرة شعبية اليوم "احتراما لروح رئيس أركان جيش البلاد قايد صالح " ـ حسب ما ورد عبر صفحات العديد من الشّخصيات الثقافية ورواد مواقع التّواصل الاجتماعي.