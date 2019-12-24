السودان وجنوب السودان يُمددان الاتفاقية الخاصة بالنفط حتى مارس 2022



وقع السودان وجنوب السودان على تمديد الاتفاقية الخاصة بالنفط والترتيبات الاقتصادية المرتبطة به، حتى مارس من العام 2022.

واعتمدت الاتفاقية رسوم العبور والمعالجة والرسوم السيادية لخام الجنوب الذي ينقل عبر السودان، كما اعتمد إمداد مصفاة الخرطوم ومحطة "أم دباكر" بخام الجنوب بـ 28 ألف برميل نفط يوميا بواقع (14) ألفا لكل واحدة.

وقع الاتفاقية، في الخرطوم، عن السودان وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي إبراهيم، فيما وقع عن حكومة جنوب السودان المهندس اوو دانيال شوانق وزير النفط.

وقال المهندس عادل إبراهيم إن الاتفاقية تعتبر خطوة كبيرة لدفع التعاون بين البلدين في قطاع النفط والغاز، بروح الإخاء والتعاون لمصلحة البلدين، إلى جانب التعاون في زيادة الإنتاج بدولة الجنوب، وإقامة مشاريع اقتصادية كبرى لمصلحة البلدين، مثمنا دور وجهد فريقي التفاوض من البلدين.

من جانبه، أعرب وزير النفط بجنوب السودان عن سعادته بتمديد الاتفاقية والتزام البلدين باتفاقيات التعاون النفطي.