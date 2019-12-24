مطعم بريطاني يقدم خصما على الإفطار مقابل مشاركة الزبائن في التحضير والتنظيف



يقوم زبائن مقهى eggs and bread، بتحضير الإفطار الخاص بهم بأنفسهم، ولكن بمقابل ومع ذلك لديهم الخيار ألا يدفعوا ثمن الإفطار بالكامل، لأنهم يشاركون في أعمال التنظيف بأنفسهم أيضًا بعد الإفطار.

وأضاف تقرير قناة الغد، أن المقهى يقدم البيض المسلوق والخبز المحمص والكعك والمربي، بالإضافة إلى الشاي والقهوة وعصير البرتقال.

وأوضح التقرير أن مقهى eggs and bread افتتحه بريطاني يعمل في مجال التأمين في سبتمبر 2018، ويقوم بتمويله بنفسه بالكامل ولا يقبل التبرعات، كما يدفع للموظفين بالمقهى مرتباتهم باستمرار ولا يقبل المتطوعين حتى لا يعتقد الناس أن المكان جزء من مؤسسة خيرية.

وأشار التقرير إلى أن صاحب المقهى يريد توفير مكان يجمع الناس من مختلف المستويات، حتى يدخل البهجة على قلوب العاجزين عن شراء فطورهم الخاص.

ووفقًا للعملاء المقهى يتمتع بشعبية كبيرة لأنه يرحب بالجميع كل صباح طوال العام.