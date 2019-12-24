"أغلى من الذهب وأبقى من النفط" هكذا يصف السوريون الوردة الشامية والتي تدخل في العديد من الصناعات الطبية والعطرية والتجميلية، بالإضافة إلى الطقوس الاجتماعية الخلابة التي تصاحب قطفها في شهر مايو والذي توارثته العائلات السورية جيل بعد جيل.

وأضاف تقرير قناة الغد، أن كل هذه العوامل ساهمت في إدراج "الوردة الشامية" في قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو.

وأوضح تقرير قناة الغد، أن بلدة المراح في ريف دمشق هي أكثر المناطق التي تنتشر فيها الوردة الشامية حيث تجتمع العائلات الريفية في مراسم قطفها ثم تقوم النساء بتحضير شراب الورد والمربى والحلويات منها.

يشار الى أن هذه هي المرة الـثانية في عامين متتالين التي يدرج فيها عنصر سوري بالقائمة، حيث أدرجت اليونسكو في 2018 فن "خيال الظل" المهدد بالاندثار.