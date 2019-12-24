متحدث النواب: رئيس البرلمان رفض تهنئة الأعضاء للوزراء الجدد داخل القاعة

علق الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، على تصريح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، عن تقديم النائب نفسه للوزير كممثل للشعب وعدم الانحناء، قائلًا: «رئيس البرلمان يحاول منذ فترة تثبيت الأعراف والتقاليد البرلمانية».

وقال خلال اتصال هاتفي لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إن «عبد العال» يؤكد أن سلطة الرقابة يجب أن تكون ما بينها وبين الحكومة مسافة طالما داخل القاعة، مستشهدًا: «حينما أتى بعض الوزراء بعد حلف اليمين أمس قال الدكتور عبد العال لا توجد تهنئة في القاعة، من يريد تهنئة وزير بمنصبه الجديد فليتوجه إلى مكتبه ويهنئه».

وأوضح سوء الفهم عن تصريح رئيس المجلس بعدم التصفيق للوزراء بمجرد دخولهم، متابعًا: «النواب كانوا يصفقون لنائب الإسماعيلية المتحدث عن وجهة نظر بقانون الإدارة المحلية، لأنها أعجبتهم، سوء فهم أوضحه الرئيس قائلًا اعتقدت أنكم تصفقون لدخول الوزراء وهذا مخالف للأعراف».

وأشار إلى أن «عبد العال» رجل لديه خبرة كبيرة لترسيخ وتأسيس الأعراف والتقاليد البرلمانية، مؤكدًا أنه يحاول دائمًا نقل الخبرة إلى النواب.