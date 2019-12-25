 مطران الكنيسة الأسقفية: نصلي من أجل بلادنا الحبيبة مصر - بوابة الشروق
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مطران الكنيسة الأسقفية: نصلي من أجل بلادنا الحبيبة مصر

أحمد بدراوي:
نشر فى : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 11:35 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 11:35 م

ترأس رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر المطران منير حنا أنيس قداس عيد الميلاد المجيد للطائفة الأسقفية الأنجليكانية بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال مطران الكنيسة الأسقفية الأنجليكانيه بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى مساء اليوم، إن ميلاد السيد المسيح يُعد حدثًا فارقًا في تاريخ البشرية، فالميلاد قسّم الزمن إلى ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد، وميلاد المسيح جاء محققًا للعديد من النبوات التي تنبأ بها أنبياء العهد القديم قبل الميلاد بمئات السنين.

وأضاف، نحن نصلى من أجل بلادنا الحبيبة مصر، ونشكر الله من أجل كل تقدم حققناه فى مختلف المجالات الاقتصادية واستكمال البنيه التحتية، ونسأل الله أن يحفظ مصر من كل شر وأن يعم السلام فى العالم.


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