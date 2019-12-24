طالب ألماني يرغم على مغادرة الهند بعد مشاركته في الاحتجاجات ضد قانون الجنسية

قال مسؤولون وتقارير إخبارية اليوم الثلاثاء إنه تم إرغام طالب ألماني ضمن برنامج تبادل طلابي على مغادرة الهند عقب المشاركة في الاحتجاجات ضد قانون الجنسية .

وقال ماهيش بانشاجنولا عميد كلية الدراسات الدولية في المعهد التكنولوجي الهندي في تشيناي "إن جاكوب لينديثال غادر ليلة أمس بعد محادثة مع مسؤولي الجمارك".

وأضاف" هذا حدث بعدما ظهر في صحف تشيناي ووسائل التواصل الاجتماعي وهو يحمل لافتات في مظاهرات ضد تعديل قانون الجنسية. لا أعلم بالتحديد ما قيل في المحادثة مع المسؤولين".

وأشار إلى ليندينثال، الطالب بالجامعة الفنية في درسدن في ألمانيا، كان ضمن برنامج تبادل طلابي لفصلين دراسين في المعهد التكنولوجي الهندي، ومازال متبقي له فصل دراسي.

ونقلت وسائل الاعلام المحلية عن ليندينثال القول إنه لم يكن يعرف أن الاحتجاجات التي شارك فيها غير قانونية، وأنه خرق قواعد تأشيرة الدراسة الخاصة به.

ونقلت صحيفة ديكان هيرالد عن الطالب القول" موظفة الجمارك سألتني ما إذا كنت شاركت في المظاهرات، وعندما اعترفت بالحقيقة، طالبتي بمغادرة الغرفة، وخلال بضعة دقائق، طُلب مني مغادرة البلاد".

وأفادت الصحيفة أن مسؤولي الجمارك في تشيناي طالبوا ليندينثال بالمغادرة بعدما خرق قواعد تأشيرته.