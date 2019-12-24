الحريري يحسم موقفه من الموافقة على حسان دياب

أكد مراسل قناة الغد في بيروت، أن رئيس حكومة تيسير الأعمال في لبنان وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري، حسم موقفه علنا من رفض تسمية حسان دياب لتولي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك ردًا على ما خرج من وزير في حزب الله، أن الحريري، وافق قبل ذلك على تسمية دياب ليؤكد بيان لـ "المستقبل" أن هذا لم يحدث، مما يوضح أن التيار يرفض تسمية دياب.

وقال مراسل الغد في بيروت، أن المشاورات مستمرة وأن الرئيس المكلف حسان دياب، ماض في اتصالاته بالرغم من رفض الكثير من الكتل المشاركة في الحكومة، موضحًه أن الجديد هو البيان الصادر عن مكتب الرئيس سعد الحريري الذي نفى ما ورد بأحد الصحف اللبنانية على لسان وزير من حزب الله، أن الرئيس الحريري عرض عليه حسان دياب في السابق وأعطى موافقته، الأمر الذي يوضح أنه لا جديد في رفض تيار المستقبل لتكليف دياب.

ويواصل رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب مشاورات تشكيل الحكومة في حين رفض عدد من ممثلي الحراك الشعبي دعوة لإجراء لقاء معهم للبحث في مطالبهم.

وقال متظاهرون إن دياب ليس مستقلا، وإنهم لا يسعون للحصول على حقائب وزارية.