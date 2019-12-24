قادة الصين واليابان وكوريا الجنوبية يؤكدون على سعيهم لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية

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أكد قادة كوريا الجنوبية واليابان والصين اليوم الثلاثاء أنهم يسعون لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية عبر السبل السلمية، كما شددوا على أهمية تعزيز التجارة الحرة متعددة الأطراف.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج القول في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جان ان ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي " لقد أجرينا مباحثات مفصلة بشأن الأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية على وجه الخصوص".

وأكد المسؤولون الثلاثة أن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة وإقامة سلام دائم يمثلان هدفين مشتركين لهما، كما أنهم اتفقوا على أن المفاوضات هى الحل الوحيد لتحقيق هذه الأهداف.

وأضاف لي كه تشيانج " الدول الثلاث سوف تستمر في العمل معا لحل المشكلة بصورة سياسية".

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إنه اتفق مع رئيسي وزراء الصين واليابان على الاستمرار في التواصل والتعاون من أجل عملية السلام الكورية.

وأضاف" نحن نؤمن أن السلام في شبه الجزيرة الكورية يصب في مصلحة الدول الثلاث، واتفقنا على بذل جهود مشتركة من أجل تحقيق تقدم ملموس في جهود نزع السلاح النووي والسلام عبر الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية".

وأدان شينزو آبي بيونجيانج على خلفية إجراء اختبارات " صواريخ باليستية" ووصفها " بالتهديد الخطير" للأمن الإقليمي.

وقال آبي إن الدول الثلاث تعتقد أنه من المهم التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية والإبقاء على زخم الحوار بين واشنطن وبيونجيانج.