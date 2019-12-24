السعودية: مقر القيادة العسكرية لدول الخليج في الرياض خطوة لـ«التكامل»







أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء أن توقيع اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض يعتبر خطوة "لنقل العمل الخليجي المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل".

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن "مجلس الوزراء، بارك توقيع اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض رغبة للوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع والمحافظة على الاستقرار".

وأكد المجلس أن "هذه الاتفاقية تعبر عن دعم المملكة للعمل الخليجي وتسهيل مهمة أعمال القيادة العسكرية الموحدة التي حرص خادم الحرمين الشريفين على إكمال متطلباتها، في إطار رؤيته المتعلقة بنقل العمل الخليجي المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل".

وتطرق المجلس-طبقا للبيان- إلى ما شدد عليه المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته الأربعين "بقصر الدرعية "من أهمية دور دول المجلس في تعزيز استقرار المنطقة، والحرص على استتباب أمنها، وما تتطلبه المرحلة من مواجهة التحديات التي تمر بها".

وأوضح وزير الإعلام أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال وزير الاعلام السعودي إن المجلس الأعلى شدد ، على الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي وسعيها الدءوب نحو تقوية، وتعزيز العمل الإسلامي المشترك بوصفها بيتا جامعا للعمل الإسلامي منذ تأسيسها عام 1969، وصوتا موحدا للأمة الإسلامية.