محافظ المنيا يتابع آلية العمل داخل مشروع النقل الجماعي

واصل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، جولته الميدانية لمتابعة عدد من المشاريع الخدمية التابعة للمحافظة، حيث تابع المحافظ الية سير العمل داخل مشروع النقل الجماعي، كما راجع دفاتر الحضور والانصراف الخاص بالعاملين والسائقين، للتأكد من مدى التزامهم بنوبتجيات العمل.

ورافق المحافظ خلال جولته اللواء مجدي عبد الحميد، المشرف العام على المشروعات، حيث كلف المحافظ محمد عبد الرحيم، مدير المشروع، بإعداد مذكرة تفصيلية بالمشروع وعدد العمالة وعدد السيارات التي تعمل على خطوط السير.

ووجه بعمل تصور شامل لتطوير مشروع النقل الجماعي والنهوض به لتحقيق المزيد من الأرباح للمحافظة، والتي تعود بالنفع على المواطنين.

كما وجه بتقييم حالة الأتوبيسات من حيث مدى صلاحيتها للعمل وحاجتها للصيانة، بالإضافة إلى هيكلة الإدارة، وتقدير حاجة المشروع من السائقين والفنيين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفيرها إعلاءا للمصلحة العامة.

وأكد على ضرورة متابعة المشروع بصفة دورية، ومراقبة خطوط السير لمنع التلاعب، والتحرك في غير خطوط السير، موجها بعرض تقارير بصفة مستمرة عن المشروع.