نجل خاشقجي: القضاء السعودي أنصفنا ونؤكد ثقتنا به

أكد صلاح خاشقجي نجل الصحفي جمال خاشقجي، اليوم الإثنين، ثقته في القضاء السعودي بكافة مستوياته، قائلا: "إن القضاء السعودي أنصفنا، وحقق العدالة".



وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة "العربية" الحدث، أن "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة.. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم جمال خاشقجي، ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة".

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم صدور أحكاما ابتدائية من المحكمة الجزائية بالرياض بإعدام خمسة من المدعى عليهم وهم المباشرون والمشتركون في قتل الصحفي جمال خاشقجي، وسجن ثلاثة آخرين لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة بأحكام متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما.