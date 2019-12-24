الرئيس البرازيلي يصدر عفوا عن أفراد شرطة أدينوا بارتكاب جرائم أثناء الخدمة

أصدر الرئيس البرازيلي اليميني جير بولسونارو، عفوا رئاسيا بحق عدد من رجال الشرطة والجيش كانوا يقضون أحكاما بالسجن بعد إدانتهم.

وجاء في صحيفة الوقائع الرسمية البرازيلية اليوم الثلاثاء أن العفو شمل منتسبين لقوات الأمن ارتكبوا جرائم أثناء تأدية مهام عملهم، وأدينوا بعد محاكمتهم.

وحسب الصحيفة فإن من شروط العفو أن يكون المدانون قد أمضوا سدس مدة العقوبة على الأقل. ووفقا للصحيفة الرسمية، من الممكن أن يشمل العفو جنودا ورجال شرطة قتلوا أو أصابوا أشخاصا أثناء تأدية مهام عملهم، إضافة إلى أصحاب الأمراض الشديدة والسجناء المعاقين.

يشار إلى أن الرئيس بولسونارو، القادم من الجيش، أكد مرارا أنه لن يتم التحقيق ضد رجال شرطة قتلوا مشتبه بهم أثناء الخدمة، بل ودعا إلى منحهم ميدالية، تكريما لهم.

اكتسبت قوات الأمن البرازيلية شهرة سيئة، حيث عرف عنها قسوتها في تأدية مهامها.

وكثيرا ما يسقط أبرياء ضحية لهذه القسوة عندما تتوغل قوات الشرطة في الأحياء الفقيرة أثناء ملاحقة عصابات المخدرات. يشار إلى أن 2886 شخصا قتلوا على أيدي منتسبي الشرطة خلال النصف الأول من عام 2019.