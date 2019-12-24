مصرع 28 شخصا على الأقل جراء سقوط حافلة في واد عميق بجزيرة سومطرة الإندونيسية

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لقي 28 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 13 آخرين جراء سقوط حافلة في واد عميق بجزيرة سومطرة الإندونيسية، حسبما ذكرت الشرطة الإندونيسية اليوم الثلاثاء.

وقال قائد الشرطة المحلية دوللي جومارا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "آخر جثة قمنا بانتشالها قبل غروب الشمس، وكانت لطفلة تبلغ من العمر خمس سنوات... سنستمر في البحث عن الضحايا الباقين".

وأوضح أن الحادث وقع قبل منتصف ليل الاثنين بقليل في منطقة باجارالام بإقليم سومطرة الجنوبية.

كانت الحافلة التى تعمل بين المدن متجهة من عاصمة إقليم بنجكولو، التى تحمل نفس اسم الإقليم، إلى باليمبانج، عاصمة إقليم سومطرة الجنوبية المجاور.

وكانت الحافلة تمر عند منحنى حاد في قرية بيراهو ديبو في منطقة باجارالام عندما سقطت بواد عميق في نهر كانت مياهه ذات منسوب مد مرتفع .

وأرجعت الشرطة الحادث إلى عطل ربما يكون أصاب الكوابح حيث كانت هناك علامات انزلاق على الطريق المتعرج قرب موقع التحطم.

ويعتقد أن حوالي 50 شخصًا كانوا على متن الحافلة.