محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية

قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية على مستوي الأحياء؛ للتعامل مع حالة عدم استقرار الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأضاف الشريف - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم رفع درجة الاستعداد في المحافظة بناءً على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة، بأن البلاد سوف تتعرض لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية.

ووجه المحافظ، جميع المسؤولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، بالتواجد لحظيًا على مدار الساعة للمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أية حالات طارئة؛ تجنبًا لحدوث أية مشكلات في أية منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر؛ للتعامل مع أية أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، منوهًا بأن المحافظة أهابت المواطنين بتوخي الحذر ‏وإتباع التعليمات الأتية؛ للحفاظ على سلامتهم.

وأشار إلى أن التعليمات تشمل (عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق - عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق - عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة - عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار - تقليل التحرك بالسيارات أعتبارًا من عصر اليوم للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر - عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار - تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد).