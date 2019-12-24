55 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية لتعزيز تنافسية الاقتصاد التنزاني

وافق البنك الأفريقي للتنمية على توفير 55 مليون دولار للمساعدة في تطبيق الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد التنزاني، ومشاركة القطاع الخاص في تنمية البلاد.

وذكر البنك - في بيان عبر موقعه الإلكتروني - أنه من شأن هذه الإصلاحات المهمة أن تقود إلى اقتصاد نابض بالحياة، مما سيحسن مستويات معيشة التنزانيين، وخاصة الفقراء بمن فيهم النساء والشباب.

وقال مدير وحدة الحوكمة وتنسيق الإدارة المالية العامة بالبنك الأفريقي للتنمية عبدولي كوليبالي: "إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تهيمن على القطاع الخاص في تنزانيا، والتي تتكون في معظمها من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، والمشروعات الصغيرة غير الزراعية التي لا تنتمي للقطاع الرسمي".

وأضاف أنه من خلال تقوية الإطار التنظيمي، سيحصل القطاع الخاص في البلاد على الحوافز المطلوبة للمشاركة بشكل كامل في الاقتصاد.