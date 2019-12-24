القوى العاملة: تعيين 2800 شاب بالقطاع الخاص بينهم 33 من ذوي الإعاقة







أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن عدد الذين تم تعينهم من خلال مديرية القوى العاملة بالقليوبية من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 2800 شاب، منهم 33 من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص، من بين 6586 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، فضلا عن 287 فرصة عمل أتيحت من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية، بالإضافة إلي 13 من متحدى الإعاقة تم ترشيح لمنشآت القطاع الخاص.

وقال وزير القوى العاملة، في تصريحات له أمس، إنه تلقى تقريرًا يفيد أن مديرية القليبوبية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 2057 عاملا على المهن المختلفة واستخراج 2061 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 5 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و21 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وذلك خلال نوفمبر العام الجاري.

وأشار مدير مديرية القوي العاملة بالقليبوبية، محمود طه، إلى أنه فى مجال السفر للعمل بالخارج تم إصدار 115 تصريح بالعمل بالخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 39 مؤهلات عليا، و45 متوسطة، و6 فوق المتوسطة، و25 بدون مؤهل.

وأضاف "طه"، أنه فى مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ إجمالى المسجلين بالإدارة المختصة 16 ألفا و392 عاملا، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه لرعاية هذه الفئة 93 ألفا و130 جنيها علي الرعاية الصحية والاجتماعية والمساعدات من "زواج وعمليات جراحية".

وأشار إلى أنه تم التفتيش على 891 منشأة فى مجال تفتيش العمل دوريا، وبلغت الحملات التفتيشية النهارية 22 حملة على 29 منشأة، وعدد المحاضر ضد المنشآت المخالفة 234 محضرا، وإجراء التفتيش على 373 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية.

وأوضح أنه تم تحرير 150 محضرًا ضد المخالفات التي حرر لها محاضر، والشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 137 شكوى، كما أنه تم تسوية 10 شكاوى وديا وإحالة 43 للقضاء، وحفظ 59 شكوى، ومازالت هناك 25 شكوى تحت البحث والدراسة.

وتابع: "فيما يخص مجال المرأة والتفتيش على عمل الطفل تم التفتيش على 23 منشأة وجاءت 15 منشأة مستوفاة، وإنذار 16 منشآه مخالفة لقانون العمل والطفل فى هذا المجال، وتحرير 4 محاضر، وبلغ عدد الأطفال الذين شملهم التفتيش 35 طفلا، وعقد 8 ندوات لتوعية العاملات فى مجال تنظيم الأسرة بالمشكلة السكانية".