تشديد الإجراءات الأمنية بولاية أوتار براديش بالهند بسبب الاحتجاجات على قانون الجنسية

ظلَّت الإجراءات الأمنية مشددة، اليوم الثلاثاء، في أنحاء ولاية أوتار براديش في شمال الهند، التي شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى، البالغ عددهم 17 حاليا، إثر الاحتجاجات العنيفة التي جرت ضد قانون الجنسية الجديد المثير للجدل.

وظلت خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول معلقة في العديد من الأماكن، وقد تم نشر أعداد كبيرة من أفراد الشرطة، الذين تضمنوا أفراد من قوات التدخل السريع، فيما وصفها قائد شرطة الولاية، أو بي سينج، بالـ"المناطق الحساسة".

وقال سينج عن الاحتجاجات في الاسبوع الماضي: "لقد انغمس بعض مثيري الاضطرابات في أعمال تخريب، خلال الاحتجاجات السلمية مما أدى إلى تصاعد الموقف... لقد حددنا بعضهم في لقطات الفيديو المصورة عبر كاميرات الدوائر التليفزيونية المغلقة، ومازالت التحقيقات جارية."

وقد لقى 17 شخصا على الاقل حتفهم خلال الاحتجاجات التي جرت في ولاية أوتار براديش منذ العاشر من ديسمبر، بحسب الشرطة. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن هناك بعض الأشخاص الذين أصيبوا بجروح بسبب طلقات رصاص.

وقالت الشرطة إنها استخدمت "أسلحة غير مميتة" لتفريق المتظاهرين، وأن الاصابات التي تعرض لها البعض كانت بسبب أسلحة محلية الصنع وتبادل لاطلاق النار، وقد أصيب أكثر من 200 من أفراد الشرطة في أنحاء الولاية.

من جانبها، ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الهندية تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين الذين يحتجون على القانون، ويقولون عنه إنه يميز ضد المسلمين ويتعارض مع الدستور الهندي العلماني.