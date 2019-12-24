الملكة إليزابيث تشير في خطاب الكريسماس إلى عام «حافل بالعثرات»

تشير المقتطفات التي أذيعت اليوم الثلاثاء، من الخطاب الذي من المقرر أن تلقيه الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، بمناسبة أعياد الميلاد، إلى أنها ستعزف لحنا شخصيا غير معتاد في هذا الخطاب.

فخطاب الملكة التي يبلغ عمرها 93 عاما يتضمن الإشارة إلى طريق "وعر حافل بالحفر"، سلكته العائلة الملكية وبريطانيا خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وتقول الملكة في خطابها "الطريق بالطبع ليس ممهدا على الدوام، وقد يشعر سالكه في بعض الأحيان هذا العام بأنه حافل بالنتوءات، غير أن الخطوات الصغيرة يمكن أن تصنع عالما مختلفا".

وتضيف اليزابيث في خطابها المزمع إنه كان عاما مضطربا بالنسبة لبريطانيا مع إجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر، منحت رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أغلبية للمضي قدما لتنفيذ خطته لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير 2020.

غير أن الملكة ربما تكون تشير أيضا إلى المصاعب التي واجهتها عائلتها، مثل علاقة حفيدها الأمير أندرو مع جيفري إبنستاين، رجل المال والأعمال الأمريكي الراحل، الذي أدين بارتكاب جرائم جنسية وهى علاقة تسببت في تخليه عن مهامه الملكية.

كما تعرض زوجها الأمير فيليب لحادث سيارة في وقت سابق من العام الحالي، أصيبت خلاله امرأتان، وقام الأمير وهو دوق أدنبره، الذي يبلغ من العمر 98 عاما بتسليم رخصة القيادة الخاصة بسائقه على مضض.

من ناحية أخرى، يمضي حفيد الملكة الأمير هاري وزوجته ميجان دوقة ساسكس، أعياد الميلاد في الولايات المتحدة مع ابنهما الرضيع آرشي ووالدة ميجان.

وقامت محطة "بي.بي.سي" بتسجيل خطاب الملكة مسبقا بقلعة ويندسور.