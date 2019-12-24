 الشيخ: لا أحتاج شيئا للرد على جماهير الأهلي.. وأتمنى حضور 10 ملايين في المدرجات - بوابة الشروق
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الشيخ: لا أحتاج شيئا للرد على جماهير الأهلي.. وأتمنى حضور 10 ملايين في المدرجات

محمود باهي
نشر فى : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 12:55 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 12:55 ص

بدا أحمد الشيخ لاعب الأهلي واثقا في قدراته بعد مساهمته في الفوز على الاتحاد السكندري برباعية دون رد، مساء الاثنين، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وقال الشيخ في تصريحات عقب اللقاء "لياقة المباريات مهمة جدا لأي لاعب، لأنني كنت بعيدا أو ألعب على فترات متقطعة، أتدرب جيدا، والتوفيق يحالفني لأنني أتعب وأركز في عملي".

وأضاف "الأهلي ناد كبير، ولاعبوه كلهم نجوم، ولديهم رغبة في المشاركة أساسيا، والمدير الفني ريني فايلر يتعامل مع الكل سواسية، لم يكن ذلك موجودا من قبل، ويمنح الفرصة لمن يجتهد، وإيحاء للجميع بأن التدريب مثل المباريات".

وواصل "لا يهمني الرد على أحد، أو الرد على جمهور الأهلي، فهو رقم واحد بالنسبة لي، بل أتمنى حضور 10 ملايين في المدرجات".

وأشار أحمد الشيخ في ختام تصريحاته "سعيد لأنني كنت سببا في الفوز على الاتحاد بإحراز الهدف الأول، إنه فوز بست نقاط، أبارك اللاعبين والجهاز الفني بعد مباراة قوية ضد خصم صعب".


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