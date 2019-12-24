حينما تكون "فاطمة" في مياه المسبح الصافية، فهي في معزل عن صخب وازدحام العاصمة الأفغانية، وهي ليست بحاجة للتفكير في هجمات طالبان أو التفجيرات الانتحارية التي تؤرق الأفغان، فقط هي تركز مع أنفاسها وتحرك يديها بخفة عبر ذرات الماء.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يوجد في العاصمة كابول 23 مسبحا خاصا وعاما، بينهم مسبحين فقط للسيدات، وهي عرضة لتهديدات وهجمات حركة طالبان.

وبالنسبة لفاطمة ذات الـ26 عاما، فالمسبح ملاذ للراحة؛ إذ تحميه الجدران من خطر الخارج، ولا تري حوله غير النساء، بعيدا عن الرجال الذين لا يعترفون بحقوق المرأة.

ورغم شيوع الديمقراطية مؤخرا في أفغانستان، إلا أن المجتمع ظل محافظا يمنع المرأة من ممارسة الرياضة.

وتقول فاطمة إن المجتمع يحظر على المرأة الذهاب لأي مكان، ولكن في المسبح هي تشعر بحريتها كاملة.

ويذكر أنه أول مسبح جرى افتتاحه في أفغانستان منذ سقوط حكم طالبان -التي منعت الرياضة للمرأة- في مايو 2001 بفندق إنتر كونتينينتال، وكان للرجال فقط.

ويقول إحسان طاهري مدير اتحاد السباحة السابق، إنه في كابول ذات الـ5 ملايين نسمة، لا يوجد سوى مسبحين للنساء، أحدهما غرب المدينة وهو تابع لمسبح آمو للرجال الذي أنشأه الصليب الأحمر، والذي يحوي مطعما أيضا، ولكنه للرجال.

وأما عن الجزء النسائي من المسبح، فله مدخل خاص يمر عبر سرداب، يلاحظ قذارته، وقبل الدخول للصالة المغطاة التي تعادل ثلث حجم موقع مسبح الرجال، يتم سحب الهواتف من السباحات لضمان عدم التقاط أي صورة، بينما يجدر ذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" التقطت صورها بطلب استثنائي من الإدارة.

وعلى عكس مسبح الرجال المعزز بمطعم فاخر، لا يوجد في صالة مسبح النساء سوى عدة طاولات، ويتم جلب الطعام من مطعم الرجال في صورة واضحة للتمييز بين الجنسين.

ورغم ذلك التمييز، لا تزال فاطمة تراه مكانا رائعا، إذ تقول: "هنا أكون فقط مع الماء في أمان تام".

وتعلمت فاطمة السباحة في نهر سانجماشي بولاية جازني، حيث تربت هناك ومنذ قدومها العاصمة منذ أشهر لدراسة الأشعة بالجامعة، بحثت عن مكان للسباحة حتى وجدت "آمو" الذي يحتاج لساعتين من المواصلات حتى تصله من بيتها، ولتدفع ثمنا غاليا للدخول، ولكنها تقول إن "تحت الماء يوجد عالم مختلف".

وتقول هيلينا سبوري مديرة اللجنة النسائية باتحاد السباحة الأفغاني، إن اهتمام النساء بالرياضة تزايد منذ افتتاح المسبحين، حيث كان القسم النسائي من مسبح "آمو" منذ 4 أعوام، بينما افتتح مسبحا خاصا وسط العاصمة منذ عام، وتمت تسميته باسم "الملكة سرية تورزاي" التي دعمت حقوق المرأة الأفغانية.

وعن سعر المسبح النسائي، يبلغ اشتراك المرأة في مسبح "آمو" 75 دولارا شهريا بفرق 20 دولارا زيادة عن اشتراكات الرجال، وهو ما يعني إقبال ضعيف على المسبح؛ لقلة النساء التي يتقاضين أجورا مرتفعة.

ويقول محمد رحيم مدير المسبح، إن السعر المرتفع لاشتراكات السيدات يرجع لتكلفة مسبحهن؛ نظرا لأن مساحيق التجميل لديهن تلوث المسبح؛ ما يتطلب عمليات تنظيف متكررة، إلى جانب أن عدد النساء قليل والمسبح بحاجة للمال للتشغيل.

وعن عدد النساء في المسبح، يضيف رحيم أنه غير متأكد، لكن الأعداد تتراوح يوميا بين 15 إلى 50 سيدة، دون وجود قواعد بيانات واضحة للمشاركات.

وأوقات السباحة للرجال والنساء في "آمو" بين الساعة 7 صباحا و5 مساء، إلا أنه يسمح للرجال بالسباحة ليلا.

وتابع رحيم أنه حين افتتاح القسم النسائي من المسبح، وصلت الإدارة عدة رسائل تهديد.

أما السيدة إريزو حسنزادا، فقد جاءت إلى "آمو" منذ افتتاحه؛ بحثا عن عمل كموظفة استقبال، ولكن حسب قولها كانت تود تعلم السباحة منذ صغرها، وحينما وجدت الفرصة لم تضيعها، وتمرنت أثناء وظيفتها حتى أصبحت مدربة تعلم المبتدئات السباحة.

وبعيدا عن أصوات الضحكات ورش المياه باستمتاع، فما يخيف أولئك السباحات هو عودة طالبان للحكم، إما عبر معاهدة سلام أو غيرها، وحينها ستكون نهاية تلك الرياضة.

وكان آخر علامات الخطر على السباحات في يوليو الماضي، إذ تصف إريزو حينما سقط صاروخ من طالبان على منطقة مجاورة للمسبح، هرعت لإخراج الفتيات سريعا وفي ظنها أنه لا واحدة منهن ستأتي مجددا، ولكن حسب قولها في اليوم التالي رأتهن جميعا في المسبح دون تغيير.