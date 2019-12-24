المنظمة العربية للطيران تنظم دورة تدريبية حول قانون الجو بتونس

تنظم المنظمة العربية للطيران المدني، دورة تدريبية حول قانون الجو، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 17 يناير 2020 المقبل بتونس.

وذكرت المنظمة العربية للطيران المدني على صفحتها الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن الدورة تهدف إلى تزويد المشاركين بالاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تنظم النقل الجوي والطيران المدني بوجه عام وهو ما سيمكنهم من أداء وتطبيق القوانين الدولية في مجال الطيران المدني.

تستهدف الدورة العاملين في سلطات الطيران المدنى وشركات الطيران في الدول الأعضاء والذين يشتغلون في مجال الاتفاقيات الدولية في النقل الجوى، كذلك المستخدمين للقانون الجوى الدولى من كافة الجهات العاملة في هذا المجال بهدف نشر الوعي القانوني وكيفية تطبيق القانون بصفة عامة.