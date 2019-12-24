مدرب طنطا: الأخطاء التحكيمية وسوء التوفيق سبب التعادل أمام أسوان

أعترض أيمن الميزن، المدير الفني لنادي طنطا، على الأداء التحكيمي الذي واجهه فريقه أمام أسوان في اللقاء الذي أنتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، وأقيم على ملعب طنطا ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

وقال المزين في تصريحات تلفزيونية لقناة"أون سبورت": "لا يوجد ما يقال بعد الأداء التحكيمي سواء مواجهة أسوان أو الجولة الماضية فتعرضنا لظلم واضح، بسبب الهدف الأول لأسوان فكان عن طريق ركلة حرة، على الرغم من عدم إحتساب الحكم المساعد أي خطأ".

وأضاف: "أدرت اللقاء من خارج الخطوط بسبب الغرامة المالية الواقعة علي كمدير فني للفريق بمبلغ مالي 20 ألف جنية".

وأوضح المزين: "كنت أتمنى ألا يتعرض فريقي لظلم تحكيمي، ولكن في النهاية سنقف بجوار لجنة التحكيم لنهاية الموسم".

وأكمل: "هناك 8 أهداف دخلوا شباك طنطا منهم 7 أهداف على ملعبنا وهذا أمر سئ للغاية، لذلك نسعى لتفادي الأخطاء الدفاعية والتي نعمل عليها خلال التدريبات".

وتابع المدير الفني: "نعاني من الإجهاد حيث نخوض مباراة كل 3 أيام ومن محافظة لمحافظة وهذا يجهد اللاعبين ويجعل الأمور أصعب خلال اللقاء".

وأردف: "بدأنا المفاوضات مع عدد من اللاعبين خلال الإنتقالات الشتوية، فنحن في حاجة لمهاجم صريح وبعض المراكز الأخرى،

وأتم: "كنت أتمنى وضع طنطا في مركز متقدم بالجدول إلا اننا نواجه سوء توفيق خلال المباريات".