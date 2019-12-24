الاتحاد الأوروبي يدين أحكام الإعدام الصادرة في محاكمة قتل خاشقجي

أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أحكام الإعدام التي صدرت أمس في المحاكمة الخاصة بمقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في إسطنبول.

وأصدرت محكمة جنائية في الرياض أمس الاثنين أحكاما بإعدام خمسة من المتهمين بعد إدانتهم بقتل خاشقجي وذلك بعد محاكمة استمرت لمدة عام وتعرضت لانتقادات بسبب سريتها.

وقال المتحدث باسم شؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى بيتر ستانو في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يعارض تماما استخدام عقوبة الإعدام دائما وبدون استثناء".

وقال البيان إن الحكم بالإعدام هو "عقوبة قاسية وغير إنسانية، فشلت في أن تكون رادعا وهي تشكل إنكارا غير مقبول للكرامة والسلامة الإنسانية".

كان خاشقجي قد قتل في الثاني من أكتوبر عام 2018 داخل القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول عندما ذهب لاستخراج اوراق ليتزوج من خطيبته التركية خديجة جنكيز.

كما أكد الاتحاد الأوروبي ضرورة ضمان محاكمة كل المتورطين في جريمة القتل قائلا: "يجب أن يعتمد هذا على مبادئ الشفافية واحترام الإجراءات القانونية الواجبة".