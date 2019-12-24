العاصمة الشتوية لبولندا تحظر الألعاب النارية في الأماكن العامة

فرضت مدينة زاكوباني بجبال تاترا، التي يطلق عليها العاصمة الشتوية لبولندا، حظرا على الألعاب النارية في الأماكن العامة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الثلاثاء.

وسوف يتم تطبيق الحظر- الذي لا ينطبق على الملكيات الخاصة - قبل ليلة رأس السنة، وفقا لقرار صدر أمس الاثنين الصادر عن مجلس مدينة زاكوباني.

أشار أعضاء المجلس إلى المخاوف المتعلقة بالسلامة من الحرائق كسبب للحظر في المدينة، الذي تنتشر فيها المنازل الخشبية التقليدية، فضلا عن رفاهية الحيوانات المستأنسة والبرية.

ولطالما كانت الألعاب النارية عنصرا لا غنى عنه في احتفالات ليلة رأس السنة في بولندا.

ومع ذلك، أصبحت الحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد إطلاق الألعاب النارية تحظى بشعبية متزايدة في بولندا. وفي العام الماضي، توقف عدد من المدن الكبرى، بما في ذلك وارسو وكراكو وفروكلاف وجدانسك، عن استخدام الألعاب النارية خلال احتفالات البلديات بالعام الجديد.