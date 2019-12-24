 بالفيديو.. اقتحام مئات المتظاهرين محطة مترو في باريس - بوابة الشروق
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بالفيديو.. اقتحام مئات المتظاهرين محطة مترو في باريس

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 11:36 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 11:36 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد اقتحام مئات المتظاهرين لإحدى محطات مترو الأنفاق، في العاصمة الفرنسية باريس.
وتشهد فرنسا منذ عدة أيام، مظاهرات حاشدة؛ احتجاجًا على قانون التقاعد الجديد.

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