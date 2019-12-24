عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد اقتحام مئات المتظاهرين لإحدى محطات مترو الأنفاق، في العاصمة الفرنسية باريس.

وتشهد فرنسا منذ عدة أيام، مظاهرات حاشدة؛ احتجاجًا على قانون التقاعد الجديد.

