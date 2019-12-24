وزير الدفاع الروسي: ميزانية أمريكا العسكرية العام المقبل تتجاوز ميزانية روسيا 16 مرة







صرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، بأن ميزانية الولايات المتحدة العسكرية للعام القادم 2020" تصل إلى نحو 750 مليار دولار، معتبرا أن هذا الرقم يعادل إجمالي الإنفاق الدفاعي لجميع دول العالم ، ويتجاوز الميزانية الروسية بـ 16 مرة.

وأضاف وزير الدفاع الروسي - خلال اجتماع موسع لهيئة القيادة في وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء النفقات السنوية المتزايدة للولايات المتحدة ودول أخرى، تظل الميزانية العسكرية لروسيا لعدة سنوات بدون تغيير تقريبًا..مشيرا إلى أن بلاده احتلت المرتبة السابعة العام الماضي "2018" من حيث الإنفاق العسكري بين الدول الرائدة في العالم، وأنها تحتل العام الحالي المرتبة الثامنة، وفي العام المقبل قد تكون في المرتبة التاسعة.

وأشار - في الوقت ذاته - إلى أنه يتم الحفاظ على الوتائر المكتسبة لإعادة تسليح القوات المسلحة، وإنشاء بنية تحتية عسكرية حديثة، وكذلك حل مهام "الضمان الاجتماعي " للأفراد العسكريين.

وأكد أن وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري الروسي يواصلان تنفيذ الخطط التي اعتمدت من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين ، لإعادة تزويد القوات المسلحة بالمعدات وتحسين جودتها ، وذلك دون الانجرار في سباق التسلح، وأخذ التهديدات في عين الاعتبار- حسب تعبيره.