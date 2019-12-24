ارتفاع أعداد السائحين الذين زاروا تايلاند خلال شهر نوفمبر

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أعلنت وزارة السياحة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني ارتفاع أعداد السائحين الذين زاروا البلاد خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 5.9 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزارة القول إن عدد السائحين بلغ الشهر الماضي بلغ 3.36 مليون سائح.

وكان عدد السائحين قد بلغ 3.17 مليون سائح خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وقالت الوزارة إن أعداد السائحين الصينيين ارتفع بنسبة 18.3 % ليصل إلى 798913 سائحا، كما ارتفع عدد السائحين الهنود بنسبة 22.6 % ليصل إلى 173337 سائحا.

كما أشارت الوزارة إلى أن عائدات قطاع السياحة ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 2.98 % لتصل إلى 166.9 مليار بات (الدولار يساوي 30 بات).