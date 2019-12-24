القوي العاملة: إعادة 410 ألاف جنيه مستحقات مصري عن فترة عمله بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالمملكة العربية السعودية، نجح فى حصول مهندس مصري علي مستحقاته المالية المتأخرة لمدة 5 أشهر، بقيمة إجمالية 97 ألفا و731 ريالاً سعوديا، أي ما يوازي 410 ألاف جنيه مصري تقريبا.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بمتابعة مشكلة المهندس في الحصول علي مستحقاته لتوقف صرف راتبه منذ خمسة أشهر، ومكافأة نهاية الخدمة عن سبعة سنوات عمل بقيمة إجمالية أكثر من 97 ألفا و731 ريالا سعوديا، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال "سعفان"، خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء، إنه تلقى تقريرا من المستشار العمالى بجدة، عثمان رمضان، أكد فيه أنه تم إفادة المواطن بضرورة رفع دعوي بالمحكمة العمالية، وفقا لنظام العمل السعودي لحفظ حقه .

وقد قام مكتب التمثيل العمالي بالتواصل مع مدير الشئون الإدارية بالشركة، والذي أفاد بأن تأخر الصرف بسبب تعثر مالي للشركة لتأخر تحصيل مستخلصاتها لدي الغير، فتم اخطار المواطن المصري بالاستمرار في متابعة الدعوي لحين حصوله علي مستحقاته.

وبعد المتابعة مع المواطن المصري ومسئولي الشركة، تم استلام الموطن شيك من محكمة التنفيذ بكامل مستحقاته بقيمة تتجاوز ما قيمته 410 ألاف جنيه مصري تقريبا.