بطريرك الأقباط الكاثوليك: ميلاد المسيح فرح عظيم في حياتنا

ترأس بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر الأنبا إبراهيم إسحق، قداس عيد الميلاد المجيد، في كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك في مدينة نصر، بحضور شخصيات عامة وسياسية وتنفيذية ومندوب عن رئاسة الجمهورية.

وشهد القداس حضور شخصيات سياسية وبرلمانية بارزة، وممثلين عن الكنيسة الإنجيلية والأرثوذكسية، وممثلين عن الأجهزة الأمنية.

وقال بطريرك الكاثوليك في كلمته التي ألقاها في القداس اليوم، "شكرًا للرب الذي مكننا أن نجتمع باسمه، هذه الليلة، لنرفع قلوبنا إلى فوق ونحتفل بعيد ميلاده، مع مئات الملايين الذين تفيض قلوبهم غبطة وشكرًا وخشوعا لهذه الذكرى العطرة. وهي ليست مجرد احتفال طقسي أو عادة لتقليد مسيحي، إنما هي فرح عظيم في حياتنا".

وأشار الى أن الفرح ليس حكرًا على أقليّة ولا على نسل معين من البشر، لأنَّه مقدَّم لجميع الناس دون استثناء.

وأوضح، نرفع صلاتنا مع قداسة البابا فرنسيس الذي يجول على مثال معلمه يسوع يصنع خيرًا وينشر الفرح في قلوب الأكثر احتياجا، ليمنحه الرب الصحة والقوة، ونصلي من اجل وطننا الغالي مصر، ومن أجل الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل المعاونين له في خدمة الوطن، طالبين لهم الصحة والعون لمواصلة العمل من أجل كرامة وسعادة كل المصريين.

وترأس مساء الثلاثاء، رؤساء وممثلي الطوائف المسيحية "الكاثوليك والروم الكاثوليك واللاتين الكاثوليك والكلدان الكاثوليك والسريان الكاثوليك والموارنة الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والأسقفيين، قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك وفقا للتقويم الغربي.