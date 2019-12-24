الأهلي: وصلنا لخطوات متقدمة نحو الصفقة الشتوية الثانية

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم صفقته الشتوية الثانية، بعد اتمام التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»: «في خطوات متقدمة بشأن الصفقة الشتوية الثانية، لكن الإعلان عنها يفضل عدم الاستعجال تحسبًا لأي تغيير أو أحداث تكون خارجة عن إرادتنا».

وأضاف مدير الكرة بالأهلي: «شهر يناير 31 يوما، من الممكن الاستفادة من الصفقات الشتوية بداية من الشهر، ولكن هناك 30 يومًا، نسير في خطوات جيدة لن أنكرها، الاتجاه إيجابي، فالأمور التعاقدية قد لا تكون مناسبة على المستوى المادي سواء مع اللاعب أو ناديه».

وأتم: «لن أحدد مركزًا محددا وتحدث مفاجأة في التدريبات تنقل أفكارنا وحساباتنا لدعم مركز آخر».