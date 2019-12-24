رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان: العالم القديم ينقضي

دعا رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الألمان، الكاردينال راينهارد ماركس، بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس) إلى مزيد من التشاركية والعرفان "والعمل من أجل تعايش مشترك أفضل ومن أجل مستقبل هذا الكوكب".

وقال ماركس في عظته بمناسبة ليلة عيد الميلاد، والتي أطلعت عليها مسبقا وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء: "بطريقة أو بأخرى نشعر أن العالم القديم ينقضي، لكن القادم لن يكون واضحا، وهو ما يتسبب في قلق ومخاوف".

وذكر ماركس أن تحقيق مصلحة هذا الكوكب من الأمور الرئيسية التي تثير قلق الكثير من الناس، وقال: "مظاهرات الشباب تهز مختلف الأنحاء؟ لكن ماذا يجب أن نفعل؟ كيف ستسير الأمور؟".

وأشار ماركس إلى أن عيد الميلاد يوضح أن وضع المسيح نصب الأعين يعادل وضع البشرية كلها نصب الأعين، موضحا أنه إذا اتبع كافة المؤمنين طريق يسوع، "سيتحرك العالم بأكمله في اتجاه نحو خلاص البشرية والخليقة بأكملها"، مطالبا المسيحيين بسلك هذا الطريق.