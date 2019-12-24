مصيلحي: الخسارة من الأهلي واردة وهدف أفشة التسلل «خلص علينا»

أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن الهدف الثاني للنادي الأهلي في مباراة مساء الإثنين، جاء من تسلل واضح، وأنهى آمال الفريق السكندري في العودة إلى المباراة.

وكان الأهلي قد تفوق على ضيفه الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وقال مصيلحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «القاهرة والناس»: «لا أريد الحديث عن التحكيم كثيرا، لثالث مرة نتعرض لظلم تحكيمي، نلاعب ناديًا كبيرًا له تاريخو كنا ندًا له في الشوط الأول، وانتهى بتأخرنا بهدف رغم احتساب دقيقتين فقط».

وأضاف رئيس الاتحاد السكندري: «هدف أحمد رفعت مشكوك في أمره، والهدف الثاني للأهلي تسلل مليون%، نعم خسرنا المباراة بنتيجة 0-4 ولكن هذا الهدف أجهز علينا وأخرجنا من أجواء المباراة لأنه من الصعب أن تسجل في الأهلي 3 أهداف».

وتابع حديثه عن مستوى التحكيم قائلًا: « الغندور يؤدي ما عليه، ولكن هناك مباريات معينة تحتاج لحكام دوليين كبار مع احترامي لطارق مجدي قد يكون أفضل حكم في العالم، تواصلت مع الغندور بعد المباراة لمدة كبيرة لتفهم الموقف، وتحدث بكلام منطقي، وتكلم معي بشأن تقنية الفيديو».

وأوضح مصيلحي: «مباراة وانتهت، خسرنا 3 نقاط، الخسارة أمام الأهلي واردة، ولكن كان لدينا أمل في منافسة الأهلي بطل أبطال الدوري دائما، من حق الاتحاد أن ينافس ويتواجد في المربع الذهبي ويسعد جماهيره».

وأتم: «تنتظرنا مباراة مهمة جدا في البطولة العربية ضد الإسماعيلي يوم السبت، اتفقت مع زملائي في مجلس الإدارة على التواجد في مران الفريق يوم الأربعاء لدعم الفريق ومساندته، بالعكس مباراة الأهلي قد تكون دافعا لنا، وبعد الإسماعيلي هناك مواجهة المقاولون العرب على الثاني والثالث».