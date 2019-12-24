

يكون الشتاء الروسي في المعتاد كصورة تم قصها من كتاب رسم إذ تغطي الثلوج كل شيء ويذهب الناس للتزلج، وتنخفض درجات الحرارة دون التجمد، ولكن هذا الشتاء اختلف الوضع كثيرا لأن الثلج لم يعد يري فى أنحاء موسكو ومواقع التزلج لا زالت مغلقة وتفتحت زهور الربيع قبل أوانها بأشهر.

وبحسب "فرانس 24" شهدت موسكو خلال أسبوعين ماضيين شتاء هو الأدفأ من نوعه لتصل درجات الحرارة لـ4 درجات مئوية، بينما يتوقع أن تبلغ 7 درجات الأسبوع القادم مقارنة بالشتاء التقليدي الذي لا تتخطى درجات حرارته -6 درجات.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو من أنصار عدم ربط أزمة المناخ بالأنشطة البشرية، حيث قال بالمؤتمر السنوى العام الماضي إنه لا يمكن لأحد تحديد سبب تغير المناخ.

وأضاف رئيس خامس الدول المحيطة بالقطب الشمالي أنه أيا كان لسبب فعاقبة تغير المناخ ستكون سيئة، موضحا أن نسبة الإحتباس الحراري بروسيا تفوق سائر العالم بـ2%.

وحذر بوتين بنفس المؤتمر أن المشكلة تأتي من تواجد كثير من البيوت الروسية أعلى تلال الثلج لذلك تكون النتيجة متوقعة إذا ذابت تلك التلال.

وفي حديقة كلية النبات بجامعة موسكو يمكن رؤية زهور الثلج والوردية والزعفران وهى تزهر قبل حلول الربيع.

ويقول مدير مزارعي الحديقة "أنتوان دوبينياك" إنه أول مرة يرى تلك الظاهرة، بينما يقول الزائرة "زفيتلانا" إنه ذلك الشتاء الأوروبي التقليدي، مضيفة "حينما أنظر للزهور متفتحة أشعر أني بخير".

ولكن زائرة أخرى تدع "زفيتلانا جريجكوفا" لا ترى الأمر طبيعيا قائلة "أريد الثلج فهو يحمي النباتات شتاء".

وبحسب هيئة أرصاد موسكو فالعاصمة ذات الـ12 مليون نسمة تشهد أدفأ عام منذ نشوء الأرصاد من قرن ونصف.

ويقول "أناتولي تسيجانكوف" ممثل عن الهيئة "أن العام كله كان ذا درجات حرارة عالية باستثناء يوليو الماضي، موضحا أن شهر ديسمبر يتمتع بدرجات حرارة غير طبيعية.

وأعرب أناتولي عن قلقه بأن يكون سبب ذلك العام الدافئ يعود لاقتراب أحد الأعاصير المحيطية من روسيا.

يذكر أنه بالصيف الماضي عانت غابات سيبيريا الروسيا من حرائق هائلة، وذلك الشتاء تعاني منتجعات التزلج هجرانها لأن الجو أدفأ من اللازم، ولكن الملاك لا يزالون يأملون بقدوم الشتاء وانتعاش هواية التزلج.