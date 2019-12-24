حملات على فيسبوك تقود لاعتقال سفاح قطط في تونس

قادت حملة منددة بتعذيب الحيوانات الشاردة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اعتقال الشرطة اليوم الثلاثاء لسفاح قطط في تونس.

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على سفاح القطط الذي ذاع صيته على مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو أسبوع لكن دون أن يتمكنوا من التعرف عليه أو إيقاف حملات القنص التي كان يشنها ليلا.

وانتشر فيديو على فيسبوك يتضمن عمليات قنص بدم بارد لمروع القطط على حين غرة في الشوارع دون أن يظهر وجه الفاعل.

ولكن بعد حملات منظمة من جماعات الدفاع عن الحيوانات في فيسبوك لإيقاف المجرم، أمكن للشرطة تعقبه بعد أن التقطت إحدى كاميرات المراقبة صورا له وهو يصوب بندقيته تجاه قط من نافذة كرسي القيادة في السيارة.

وقالت الشرطة إنها نصبت كمينا محكما للمجرم على طريق الضاحية الجنوبية للعاصمة ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض عليه وضبط بندقية بالهواء المضغوط كانت بحوزته.

وقالت الداخلية إن المتهم كشف أثناء التحقيق معه نقمته على القطط لأنها كانت تقتل طيور الحمام الذي كان يربيها.

وأمرت النيابة العامة بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.