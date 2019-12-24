أشاد الدكتور أشرف مرعي، الأمين العام للمجلس القومي لشؤون الإعلاقة، بجهود الدولة في ملف دعم ذوي القدرات الخاصة، مشيرًا إلى أنهم يمثلون 11% من المجتمع المصري.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، إن «هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بتمكين ودعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع»، مشيرًا إلى تخصيص عام 2018 لذوي القدرات الخاصة.

وأضاف أن «الفترة الماضية شهدت تطورًا كبيرًا في الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بناء بنية تشريعية تضمن لهم حقوقهم، وإصدار قانون شامل لهم في جميع المجالات، بالإضافة إلى قانون إنشاء المجلس القومي لشؤون الإعاقة».