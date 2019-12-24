أعرب باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي، عن رضاه بعد تعادل فريقه السلبي مساء اليوم الثلاثاء أمام الزمالك، في اللقاء الذي أقيم على ستاد "السلام" ضمن الاسبوع العاشر من بطولة الدوري الممتاز.

وقال باسم مرسي في تصريحات لقناة "تايم سبورت" :" تمكنا من الحصول على نقطة أمام فريق كبير وقوي، جميع اللاعبين يؤدون كفريق واحد، كان لنا أكثر من فرصة محققة".

وأضاف لاعب الزمالك السابق:" قاتلنا على كل فرصة أتيحت لنا، نسعى لمواصلة النتائج الإيجابية التي نقدمها، نسير بخطى ثابتة تحت قيادة مختار مختار، وسعيد بتواجدي مع الإنتاج".

وأكمل:" نقدم مستوى متميز بالمباريات الماضية، حققنا نتائج جيدة في آخر 4 لقاءات، وبنسبة لأدائي الشخصي تعاملت جيدًا مع كل الفرص التي حصلت عليها قاتلت على كل كرة، ولكن دفاع الزمالك كان مميزًا".

وتابع:" الحظ لم يحالفني لهز شباك الزمالك، لكن لم تسنح لي فرصة حقيقية، كنت أحاول الهروب دائمًا من طارق حامد، لأنني أعلم دوره المحوري مع الزمالك".