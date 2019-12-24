مصطفى بكري: شركات صناعة الدواء أدت دورا هاما خلال الفترة الماضية حتى في ظل المعوقات







قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن شركات صناعة الدواء أدت دورا هاما خلال الفترة الماضية، حتى في ظل المعوقات التي كانت تواجهها.

وأضاف بكري خلال مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالكيماويات والمقام حاليا باتحاد عمال مصر، أن أزمة الصناعة في مصر، تتمثل في مشكلات عدة، منها، التسعيرة الجبرية، وأزمة الديون على الشركات، وأيضا أزمة تطوير المعدات القديمة وتطوير المراكز، وأيضا تسجيل المنتج.

من جهته قال الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، إن صناعة الدواء في مصر موجودة منذ القدم، ومصر كانت رائدة في التصدير، ولكن حصل بعض من عدم الاستقرار فيها خلال السنوات الأخيرة منذ ثورة يناير أدت لتوقف المشروع.

وأشار خلال كلمته، إلى أنه يجب إعادة مصر بقوتها التصديرية، موضحا أن ذلك يستلزم سرعة التسجيل، نحن متفائلين بقطاع الدواء خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه قال علي عوف رئيس غرفة الأدوية بالغرف التجارية، إن تجربة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد كانت إيجابية، وأبناء المحافظة بدأوا يلمسوا تقديم خدمة مميزة لهم، مشيرا أن نجاحها كان من الإرادة السياسية، وأيضا نجاح حملة ال١٠٠ مليون صحة جاءت نتيجة وجود دواء مصري فعال قادر على أن يغطي جميع المرضى بنسبة تصل إلى ٩٨%.

وطالب بضرورة وجود تسعيرة عادلة، مشيرا أن الشركات القابضة بدأت تقفز في الصناعة خلال الفترة القصيرة الماضية، ولدينا ١٦٢ مصنع للدواء في مصر، قادرة على تغطية احتياجات الدولة، ولكنها لابد من النظر إلى التصدير، والتسعيرة العادلة، وأن تأخذ المصانع تحت الإنشاء حقها في المنافسة.