محافظ جنوب سيناء يفتتح توسعات جديدة بمدارس مدينة الطور

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حفل ختام الأنشطة التعليمية، التي أقامته مدرسة الزهور الإعدادية، بإدارة الطور التعليمية، وذلك بحضور اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد غيث، مدير إدارة الطور التعليمية، وأحمد عبد العظيم، رئيس مدينة الطور.

وأشاد المحافظ في كلمته بمستوى التعليم بالمحافظة، مؤكدا أنه يسعى للتوسع في بناء المدارس، والتغول داخل الوديان، والتجمعات البدوية، للنشر التعليم بتلك المناطق السكانية بها.

كما افتتح المحافظ 30 فصلا دراسيا جديدا، بـ3 مدارس تابعة لإدارة الطور التعليمية، بينهم 10 فصول توسعات بمدرسة المروة الابتدائية، بحي الطور الجديد، و8 فصول بمدرسة علي مبارك الابتدائية، و12 فصلا للتعليم الثانوي بمدرسة الأهرام الرسمية للغات.