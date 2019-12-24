رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الثنائي مع اليابان

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الثلاثاء، ضرورة تعزيز التعاون الثنائي مع اليابان في مختلف المجالات.

وبحث خان، خلال لقائه مع المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني للشؤون الخارجية سونورا كينتارو، القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأبلغ رئيس الوزراء الباكستاني، كينتارو عن المبادرات التي اتخذتها حكومته لتعزيز النمو الاقتصادي، داعيا الشركات اليابانية إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في باكستان.

ومن جانبه، أشاد كينتارو بجهود خان في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والسلام الإقليمي، مجددا دعم بلاده الكامل لتعزيز المزيد من التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، معربًا عن تقديره لجهود باكستان لجلب السلام والاستقرار في أفغانستان.