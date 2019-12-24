طالبان تقتل جنديا أمريكيا في شمال أفغانستان

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أعلنت حركة طالبان أنها قتلت جنديا أمريكيا في أفغانستان يوم الاثنين ونشرت صورا لحقيبة ظهر ملطخة بالدماء وبطاقة هوية جندي أمريكي لتثبت صحة ما تقول.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن مايكل جوبل، وهو سرجنت بالجيش من ولاية نيوجيرزي، توفي يوم الاثنين ”متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال مشاركة وحدته في عمليات قتالية“ في اليوم السابق بإقليم قندوز.

وأضافت الوزارة أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.



وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إن مقاتلي الحركة قتلوا الجندي الأمريكي في تفجير في إقليم قندوز بشمال البلاد.



وتابع في رسالة نصية تضمنت الصور ”قتل مقاتلونا أحد أفراد القوات الأمريكية وأصابوا فردا من القوات الخاصة الأفغانية“.

وينتشر نحو 20 ألف جندي أجنبي معظمهم أمريكيون في أفغانستان في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي تقودها الولايات المتحدة للتدريب والمساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية. وتقوم بعض القوات الأمريكية بعمليات لمكافحة الإرهاب تستهدف جماعات إسلامية متشددة.



وقُتل أكثر من 12 عسكريا أجنبيا في أفغانستان خلال 2019.



وأجرت الولايات المتحدة مفاوضات مع حركة طالبان الأفغانية خلال العام الماضي بهدف إبرام اتفاق تسحب واشنطن بموجبه قواتها من أطول حرب تخوضها مقابل ضمانات أمنية من الحركة.

وأعلن المفاوضون الأمريكيون في وقت سابق هذا الشهر تعليق المحادثات بعدما شن المتمردون هجوما انتحاريا على قاعدة أمريكية كبيرة.