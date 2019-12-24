تقرير: حزب العدالة والتنمية في تركيا يعمل على مقترح لنشر قوات في ليبيا

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يناقش البرلمان التركي مقترحا حول إمكانية نشر قوات تركية في ليبيا وذلك في أول جلسات العام الجديد.

وأفادت وكالة (بلومبرج) للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلا عن وسائل إعلام تركية قولها إن حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب اردوغان يقوم بإعداد هذا المقترح لطرحه للنقاش أمام البرلمان.

كان مبعوث تركيا إلى طرابلس أمر الله ايشلر قد استبعد يوم الجمعة الماضي قيام بلاده بارسال قوات إلى ليبيا بموجب اتفاق عسكري مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا.

وقال ايشلر في مؤتمر صحفي في انقرة إن بلاده يمكنها إرسال خبراء لتقديم الاستشارات العسكرية والتدريب حال طلبت طرابلس ذلك، وفقا لوكالة بلومبرج.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد وقع مؤخرا مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي في طرابلس فائز السراج، على مذكرتي تفاهم، الأولى بشأن السيادة على المناطق البحرية، والثانية أمنية.

وعقب التوقيع، أعلن الرئيس التركي عن استعداد بلاده لارسال قوات الى ليبيا حال طلبت ذلك.

يذكر أن قوات الجيش الوطني الليبي تشن هجوم الاقتحام طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني.