 آلاف الجزائريين يتوافدون على قصر الشعب لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفريق قايد صالح - بوابة الشروق
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آلاف الجزائريين يتوافدون على قصر الشعب لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفريق قايد صالح

الجزائر - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 10:34 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 10:34 ص

توافد آلاف الجزائريين اليوم الثلاثاء، على مقر قصر الشعب بوسط الجزائر العاصمة استعدادا لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الذي توفى أمس.

يأتي ذلك رغم أنه لم يتم الإعلان رسميا بعد عن أي ترتيبات تخص الجنازة، المقررة غدا الأربعاء، حيث من المقرر أن يوارى جثمان الفقيد الثرى بمقبرة "العالية" بالجزائر العاصمة.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإنه من المقرر نقل جثمان رئيس الأركان الراحل إلى قصر الشعب غدا الأربعاء لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، قبل أن تقام له جنازة عسكرية.

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