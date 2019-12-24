كوريا الجنوبية: نراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية تحسبًا لأي عمل استفزازي

أعلن مسؤولون من كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، ظهور بعض الدلائل على وجود تحركات عسكرية في كوريا الشمالية، وسط مخاوف من إجراء بيونج يانج اختبارات صواريخ باليستية عابرة للقارات في عيد الميلاد.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن المسؤولين حذروا من احتمالية قيام كوريا الشمالية بعمل استفزازي مفاجئ في أي وقت، مشيرين إلى أن الجيش الجنوبي يراقب الوضع في كوريا الشمالية عن كثب تحسبا لأسوأ الاحتمالات.

ولم تحرز مفاوضات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، تقدما يذكر، وسط تحذير بيونج يانج لواشنطن بأن عليها اختيار "هدية عيد الميلاد"، وهو ما يثير مخاوف من إمكانية قيام بيونج يانج بعمل استفزازي كبير مثل إطلاق صواريخ باليستية.