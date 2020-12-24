محل أقدم ساعاتي في بغداد كنز من الأناقة عبر الأزمان

يبدو محل يوسف عبد الكريم الساعاتي، واضحا بحي الرشيد وسط العاصمة العراقية بغداد، حيث بقية المحلات تحولت لمخازن لا حياة فيها، ولكن محل الساعاتي بقيت فاتريناته المليئة بصفوف الساعات المعلقة والمتراصة في صناديقها تزين الواجهة بينما يعكف عبد الكريم الرجل الخمسيني وراء مكتبه العتيق منهمكا بإصلاح إحدى الساعات.

ويقول عبد الكريم لفرانس برس، إن لكل ساعة شخصيتها الخاصة لذلك يهتم بالعناية بها كأنها من بين أبنائه.

ويضيف عبد الكريم، إنه أصلح معظم أنواع الساعات من الساعات السويسرية مثل بوتيك فليب التي ثمنها 10 آلاف يورو، وساعات سيجما التي يصفها بساعات الفقراء.

وتابع أنه أصلح ذات مرة ساعة للرئيس صدام حسين والتي كانت مشفوعة بتوقيعه الخاص.

وعن شعبية ساعات اليد بين الناس، قال إن الثمانينيات كانت عصرا ذهبيا لساعات اليد ليبدأ الناس بعدها بعقدين الاتجاه للساعات الرقمية ليلقوا بالاثنتين جانبا بعد انتشار الهواتف.

ولكن عبد الكريم استطرد قائلا إن ساعات اليد لن تكون وراء الزمن إذ تبقى هي عنوان أناقة الرجل هي والحذاء بحسب قوله.

وعن سير العمل اليومي أوضح عبد الكريم، أن الإقبال شهد تراجعا عن نظيره أيام الثمانينيات لينخفض سعر إصلاح الساعات من 400 دينار عراقي للساعات ذات الـ 1000 دولار لأقل من دولار أمريكي سعر إصلاح كل ساعة دون النظر لقيمتها.

وأضاف أنه بأيام الثمانينيات كان يصلح المئات من الساعات يوميا ولكن بالوقت الحالي يصلح بضعة ساعات كل يوم.

ويبقي محل عبد الكريم عامرا بزبائنه الذين يتنوعون بين الأعيان والمسؤولين رفيعي المستوى وجامعي التحف والشباب الصغير الهاوي لساعات اليد.

وتابع أن الحرب غيرت كل شيء بحي الرشيد الذي كانت مسارحه وسينيماته لا تكف عن الضجيج، ولكن مؤخرا هجره الكثير ممن وصفهم بالأصحاب، إلا إنه لن يتخلى عن محل أبيه وجده الذي عمل به منذ كان 11 عاما.

واستطرد أنه على يقين أن ابنيه يحيى ومصطفى سيكملان الحفاظ عن تراث الأجداد بالمحل، مضيفا أن المحل بقي صامدا رغم الحرب والعنف لنصف قرن ولذلك هو شيء مميز.