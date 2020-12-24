غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لحكومة الوفاق الليبية تدعو لرفع حالة التأهب

دعت غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لحكومة الوفاق الوطني مساء اليوم الأربعاء، كل قوات عملية بركان الغضب والقوات المساندة للحكومة إلى رفع درجة التأهب والإستعداد لصد أي تحرك مرتقب لمن وصفتهم "بمليشيات ومرتزقة حفتر".

وعزت الغرفة في بيان اليوم دعوتها إلى رصدها تحشيدات وتحصينات جديدة للقوات التابعين للمشير خليفة حفتر قائد ما يسمى (الجيش الوطني الليبي) بالقرب من منطقتي سرت والجفرة، وكذلك زرع الألغام وحفر الخنادق وجلب المرتزقة والمدفعية الثقيلة والآليات، مشيرة إلى أن ذلك يدل على نية حفتر إعادة الكر والهجوم على طرابلس.

وقالت الغرفة في بيانها الذي نقلته عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "غرفة عمليات سرت الجفرة (موافق) على مبدأ الحوار والتوافق بين الليبيين مهما حدث، ولكن يجب إخلاء تمركزات المرتزقة وإزالة الألغام" محذرة كل المدنيين والأطراف غير المنضوية تحتها من الاقتراب من مناطق العمليات إلا بإذن مسبق من غرفة العمليات الميدانية.